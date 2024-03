donderdag 14 maart 2024 om 14:10

Lars van den Berg moet minimaal drie maanden rust nemen na bewustzijnsverlies en val in Franse koers

Lars van den Berg zal minimaal drie maanden rust moeten nemen na zijn val in de Faun Ardèche Classic. Dat meldt zijn ploeg Groupama-FDJ op sociale media. De 25-jarige Nederlander werd tijdens de eendaagse wedstrijd onwel, verloor zijn bewustzijn en kwam vervolgens ten val.

“Ik voel me goed”, zegt Van den Berg nu in een reactie. “Ik moet alleen geduldig zijn en rust nemen. Ik word goed ondersteund door mijn geliefden, familie en het team.”

Het is nog niet bekend waarom Van den Berg plots het bewustzijn verloor. “Je zou denken dat je je de hele dag slecht voelde of dat je het voelde aankomen, maar het was een van mijn beste dagen op de fiets”, zei hij onlangs in zijn eigen podcast Cycling Inside. “Dat je dan ineens onwel wordt, maakt het des te verwarrender. We zijn er druk mee bezig om erachter te komen wat het is. Het ziet ernaar uit dat er op korte termijn uitsluitsel zal zijn. Zelf heb ik er nog geen antwoord op.”

In diezelfde podcast zei Van den Berg te hopen snel meer duidelijkheid te krijgen. “Ik word er door de cardiologen constant gevolgd. Ik heb er meerdere testen ondergaan en hoop binnenkort meer te horen te krijgen. Ik ben er zelf wel positief in dat ik wel terug zal keren, maar gezondheid gaat nu voor. Je wil weer 110% procent fit zijn voor je weer aan topsport doet. Ik voel veel steun van familie en ploeg en zal sterker terugkomen.”