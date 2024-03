donderdag 7 maart 2024 om 12:10

Waarom werd Lars van den Berg plots onwel in koers? “Ik heb er nog geen antwoord op”

Lars van den Berg beleefde goed twee weken geleden de schrik van zijn leven tijdens de Faun-Ardéche Classic. De 25-jarige Nederlander werd tijdens de race onwel, verloor zijn bewustzijn en kwam vervolgens ten val. In zijn eigen wielerpodcast Cycling Inside vertelt Van den Berg nu zijn verhaal.

Er leek op zaterdag 24 februari geen vuiltje aan de lucht voor Lars van den Berg tijdens de Faun-Ardèche Classic, maar op goed honderd kilometer van de finish ging het plots helemaal mis. “Ik was bezig met mijn plaatsing richting een afdaling en ik wilde aanzetten, maar plots voelde ik me heel licht in mijn hoofd en kon ik mijn benen niet meer bewegen”, schetst Van den Berg nu, twee weken na het akelige incident.

“Ik dacht meteen: ‘Wat overkomt me nu?’ Ik voelde me slecht en stak mijn hand in de lucht om het peloton te waarschuwen en me te laten uitzakken, want ik wilde stoppen. Mijn ploeggenoten zagen dat ik uit het niets tegen iemand links van mij botste. Die gaf me een gewone schouderduw terug als reactie. Ik zakte in elkaar en viel op de grond, maar gelukkig reden we bergop, aan 35 à 40 km/u. Ik kwam er met enkele schaafwonden vanaf, maar dat was het enige.”

Zwart voor de ogen

Van den Berg kan zich de val niet meer herinneren. “Het werd echt zwart voor mijn ogen”, gaat hij verder. “Vlak voor ik viel, raakte ik in paniek en dacht ik: ‘Dit gaat echt fout’. Je beseft niet dat zoiets je overkomt en daarna ging het zo snel. Voor je het weet, word je wakker en staan er tien man boven je te kijken. Dat was zwaar schrikken. Ook mijn ploeggenoten die het zagen, waren enorm geschrokken. De jongens die voor me in het peloton zaten, reden een goede uitslag. De jongens die alles zagen, kwamen er logischerwijs niet meer aan te pas.”

Waarom verloor Van den Berg plots zijn bewustzijn? Renner en ploeg tasten voorlopig in het duister. “Je zou denken dat je je de hele dag slecht voelde of dat je het voelde aankomen, maar het was een van mijn beste dagen op de fiets. Dat je dan ineens onwel wordt, maakt het des te verwarrender. We zijn er druk mee bezig om erachter te komen wat het is. Het ziet ernaar uit dat er op korte termijn uitsluitsel zal zijn. Zelf heb ik er nog geen antwoord op.”

Van den Berg had nog een dankwoord voor Sjoerd Bax, zijn oud-ploeggenoot bij Metec-TKH. “Hij is gestopt en heeft vervolgens gewacht tot de koersdokter bij me was. Daar wil ik hem wel echt voor bedanken. Dat doet niet iedereen en dat vond ik dus ook echt bijzonder.”

“Voelde me vreselijk naar in mijn hele lichaam”

Voor omstaanders was het niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. “Mensen dachten dat ik onwel was geworden na mijn val. Ik probeerde over te brengen dat dat niet zo was, maar dat ging niet zoals gepland. Ik lag in paniek op de grond en voelde me vreselijk naar in mijn hele lichaam. Daarna drong het toch wat door en werd ik afgevoerd met de ambulance richting ziekenhuis.”

Na een niet al te prettig verblijf in een Frans ziekenhuis (“het is daar minder goed geregeld dan hier in Nederland”) kon hij al snel weer terug naar zijn thuisland. “Mijn vader heeft er dan voor gezorgd dat ik met spoed in Nederland terechtkon. Dinsdag om 11 uur landde ik vanuit Lyon, om 12 uur stond ik in het ziekenhuis in Amsterdam. Daar ben ik opnieuw onderzocht.”

Van den Berg hoopt binnenkort op meer duidelijkheid. “Ik word er door de cardiologen constant gevolgd. Ik heb er meerdere testen ondergaan en hoop binnenkort meer te horen te krijgen. Ik ben er zelf wel positief in dat ik wel terug zal keren, maar gezondheid gaat nu voor. Je wil weer 110% procent fit zijn voor je weer aan topsport doet. Ik voel veel steun van familie en ploeg en zal sterker terugkomen”, sluit hij af.