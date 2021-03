Lars Boven wint proloog Istrian Spring Trophy in Kroatië

Succes voor Lars Boven in Kroatië. De 19-jarige coureur van Jumbo-Visma Development wist donderdag de proloog van 1 kilometer van de Istrian Spring Trophy te winnen. Hij legde het parcours langs de kust in Umag af in 1.13 minuut.

Boven was nipt sneller dan de Duitser Henri Uhlig (Rad-Net Rose). Het verschil tussen de nummers een en twee was slechts 82 honderdsten van een seconde. Jakub Mareczko (Vini Zabù) eindigde op een seconde als tweede. Met Finn Fisher-Black eindigde nog een renner van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma in de top-10; hij werd zesde.

Door zijn zege is Boven ook direct de eerste leider in de Kroatische rittenkoers. De ronde kent nog drie heuvelachtige etappes en eindigt zondag met een etappe in Umag.

Het is niet de eerste UCI-overwinning voor de zoon van ploegleider Jan Boven. Vorig jaar won hij al de derde etappe van de Albertina Baltyk-Karkonosze Tour (UCI 2.2) in Polen. Daarnaast werd hij in 2019 Nederlands tijdritkampioen bij de junioren.