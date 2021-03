Lars Boven valt en raakt leiderstrui kwijt in Istrian Spring Trophy

Lars Boven is zijn koppositie in de Istrian Spring Trophy kwijt. In Poreč moest de proloogwinnaar toezien hoe Filippo Fortin de eerste etappe won en dankzij de bonificaties het geel overnam.

Na de korte proloog in Umag ging de Kroatische etappekoers vrijdag verder met een rit in lijn over 168 kilometer van Funtana naar Poreč, die onder regenachtige omstandigheden werd afgewerkt. De laatste kilometer werd ontsierd door een omvangrijke val, waarbij ook Lars Boven betrokken was. Een uitgedunde groep sprintte uiteindelijk om de zege, waarbij Filippo Fortin zijn wiel net iets eerder dan Daniel Auer over de streep drukte. Dankzij de tien bonificaties nam de Italiaan, die in het verleden o.a. voor Bardiani-CSF en Cofidis reed, ook de gele trui over.

Zaterdag staat in de vierdaagse etappekoers de koninginnenrit op het programma. Van Vižinada koerst het peloton over 165 kilometer naar Motovun, waar de streep na een slotklim ligt.