Lars Boven sprint naar zege in derde etappe Team Jumbo-Visma eCompetition zondag 17 mei 2020 om 11:04

De derde etappe van de Team Jumbo-Visma eCompetition is gewonnen door Lars Boven. De 18-jarige renner van het Development Team snelde na een vlakke etappe naar de zege in de straten van Londen, voor generatiegenoot Owen Geleijn en Tobias Foss.

Het peloton bestond net als vorige week uit renners van de WorldTour-ploeg en het Development Team. Primož Roglič moest vanwege technische problemen verstek laten gaan voor de eerste etappes, maar was vandaag wel gewoon van de partij. De renners kregen een etappe van ruim veertig kilometer door de virtuele straten van Londen voorgeschoteld.

Enkele renners probeerden al snel een gaatje te slaan, waaronder de Duitse belofte Maurice Ballerstedt. De renner van het Development Team kreeg echter geen ruimte, waardoor we met een vrij omvangrijke groep begonnen aan de laatste ronde van bijna twintig kilometer. Dit was het sein voor Steven Kruijswijk om het tempo te verhogen, in de hoop een succesvolle solo uit zijn benen te schudden.

Kruijswijk ging nog eens extra op de pedalen staan, maar werd al snel weer ingerekend door de achtervolgende groep. Met de finish in zicht steeg ook de nervositeit in de eerste groep: Chris Harper, Roglič en zelfs topfavoriet Groenewegen versnelden, maar kregen geen ruimte in de straten van Londen en zouden geen rol van betekenis spelen in de eindsprint.

Teunissen blijft leider

Het tempo lag onverminderd hoog in de laatste kilometer, waardoor we gingen sprinten om de zege. Het was uitkijken naar leider Teunissen, maar de Limburger kwam niet in het stuk voor. De winst ging naar een renner van het Development Team: Lars Boven. De beloftevolle renner versloeg Owen Geleijn en Tobias Foss.

Winnaar Boven doet ook uitstekende zaken in het klassement, maar moet nog wel Teunissen (met 41 punten) boven zich dulden. Volgende week zondag staat de slotetappe op het programma naar de top van Alpe Du Zwift, de virtuele Alpe d’Huez.

Uitslag etappe 3 Jumbo-Visma eCompetition

1. Lars Boven in 43m36s

2. Owen Geleijn op 1s

3. Tobias Foss z.t.

4. Finn Fisher-Black z.t.

5. Axel van der Tuuk z.t.

6. Pascal Eenkhoorn z.t.

7. Maurice Ballerstedt z.t.

8. Mike Teunissen z.t.

9. Koen Bouwman z.t.

10. Wout van Aert z.t.

Algemeen klassement na etappe 3

1. Mike Teunissen – 41 punten

2. Jonas Vingegaard – 27 punten

3. Lars Boven – 27 punten

4. Sepp Kuss – 21 punten

5. Wout van Aert – 17 punten

6. Tobias Foss – 16 punten

7. Maurice Ballerstedt – 12 punten

8. Owen Geleijn – 12 punten

9. Axel van der Tuuk – 11 punten

10. George Bennett – 8 punten