zaterdag 16 september 2023 om 20:20

Lars Boven (22) revelatie in SUPER 8 Classic: “Dit had ik niet verwacht”

De amper 22-jarige Lars Boven heeft zich in de SUPER 8 Classic voor het eerst tussen de profs getoond. De renner van het Jumbo-Visma Development Team maakte mee het mooie weer in een groep van zes renners, die op zo’n vijftigtal kilometer van de finish tot stand kwam. “Ik wist wel dat ik goed was, want dat had ik vorige week in de Eurode Omloop al gemerkt. Maar dat is wel een heel ander niveau”, aldus Boven.

“Ik had absoluut niet verwacht dat ik in een koers van dit niveau zo ver mee zou kunnen”, zegt Boven op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. “In de finale zat ik helemaal stuk. Ik probeerde wel aan te gaan op drie kilometer van de streep, maar de kramp schoot er meteen in. Daarna heb ik op de sprint gewacht. Daarin had ik net niet voldoende over om derde te worden, maar vierde is ook heel mooi in zo’n grote koers.”

Voor de jongeling was het een hele ervaring om met renners als Mathieu van der Poel rond te rijden. “Op een bepaald moment keek ik eens om me heen in die kopgroep en toen besefte ik dat het niet de minsten waren waar ik mee weg was. Het was dus ook logisch dat het een beetje pijn deed. Maar al met al was dit een heel speciale dag voor mij.”