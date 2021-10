Lars Boom geeft Team SD Worx fietsles op kasseien van Parijs-Roubaix

Een dikke laag modder verbergt de verraderlijke gaten tussen de kasseien, waardoor de rensters moeten uitkijken voor deze boobytraps op de zeventien kasseizones in hun eerste editie van Paris Roubaix Femmes. “Normaal hoop ik tijdens de klassiekers op regen en wind zodat de koers harder wordt, maar voor Parijs-Roubaix zie ik toch wel veel liever droge weersomstandigheden”, is Chantal Blaak na een bijna vier uur durende verkenning eerlijk.

De wens van Blaak gaat echter niet worden vervuld. Vanaf vrijdagmiddag wordt er regen en nog eens regen in ‘Le Nord’ voorspeld. Voor zaterdag is de regenkans tussen Denain en Roubaix zelfs 90%. Een dag later tijdens de mannenwedstrijd geeft de buienradar overigens een kans van 100% op regen aan.

Afgelopen woensdag verkende Team SD Worx het volledige parcours van de eerste editie van Parijs-Roubaix, terwijl ze de daaropvolgende dagen nog bepaalde stroken in hun trainingstochten opnemen. Als gids is de nieuwe ploegleider Lars Boom van Team SD Worx mee op de fiets. Normaal rijdt ook sportief manager Danny Stam steeds mee met zijn rensters, maar ditmaal neemt hij bewust plaats in de auto. “Ik ben de man van het hout”, zegt hij met een vette knipoog wijzend naar zijn rijke verleden als pistier. Ook Anna van der Breggen stapt in de auto. Vier dagen na haar laatste wedstrijd als renster op het WK in Leuven maakt ze al de switch naar haar nieuwe leven als ploegleidster.

Zaterdag 2 oktober 2021 gaat een historische dag worden in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. Dat blijkt ook tijdens de verkenning van het parcours door de beste wielerploeg uit het vrouwenpeloton. Vier cameraploegen zijn present, terwijl een vijftal journalisten de pedaalomwentelingen van de vrouwen op de kasseien op de voet volgt.

Het is soms balanceren, glijden en corrigeren op de stroken die met een laagje slijk der aarde bedekt zijn. Het maakt de middeleeuwse karrensporen van Noord-Frankrijk nog verraderlijker. Hoewel het roemruchte Bos van Wallers niet in het parcours voor de vrouwen is opgenomen, zitten wel de met vijf sterren aangeduide stroken van Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre in hun parcours.

Schots en scheef

“Nee, deze kasseien zijn totaal niet te vergelijken met die in Vlaanderen of in bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe”, constateert Blaak nog eens. “Daar liggen ze nog enigszins recht, hier lijken ze overal schots en scheef te liggen. Soms kun je op het kantje rijden, maar vaak is het daar juist extra gevaarlijk. De plassen met water maken het nog verraderlijker. Ik heb hier al eens gefietst in de zomer toen het droog en stoffig was. Dit is een heel andere beleving. Ik ben benieuwd wat we zaterdag allemaal krijgen.”

Het valt op de zeventien kasseizones op hoe Lars Boom met een arendsoog kijkt hoe alle rensters over de keien rijden. Hij rijdt veelal achter de groep of achter een bepaalde renster om vervolgens na een ‘secteur des pavés’ uit te leggen wat de beste techniek is. Boom was als actief wielrenner een specialist op de kasseien. Hij stond negen keer aan de start van Parijs-Roubaix. Zijn beste uitslag was een vierde plek in 2015. Een jaar eerder wist hij de Tour de France-etappe over de kasseien van ‘Le Nord’ te winnen.

“Vanaf de fiets kun je veel tips doorgeven”, zegt Boom. “Hoe je het beste een bocht op de kasseien kunt aansnijden. Met welke versnellingen je over de kasseien moet rijden en de positionering richting bepaalde zones. Ik merk dat sommige rensters zenuwachtig voor deze nieuwe klassieker zijn, maar je merkt ook dat ze enorm veel zin in deze uitdaging hebben.”

Dat beaamt ook Jolien D’hoore, die uitgerekend in het desolate Noord-Franse landschap haar laatste wedstrijd rijdt. De koningin van de klassiekers als laatste koers. “Stiekem heb ik altijd gedroomd om ooit deze prestigieuze klassieker te rijden”, geeft D’hoore aan. “Ik kan me goed herinneren dat ik voor de televisie zag hoe Johan Museeuw en Tom Boonen deze wedstrijd wisten te winnen. Toen hoopte ik al dat wij als vrouwen ook op een dag aan de start van Parijs-Roubaix zouden staan.”

Ambities

Wat zijn haar ambities? “Dat is moeilijk te zeggen. In onze ploeg kunnen we met z’n zessen de finale rijden. Dan hangt het af van pech en we moeten het koersverloop afwachten. Dat kunnen we niet voorspellen, want het is onze eerste keer. Misschien is het wel een voordeel voor mij dat de finish op het Velodrome is. Al valt het me nu tijdens deze verkenning opnieuw op hoe lang deze piste is. Na zo’n zware koers zal het vast tegenvallen om hier nog een goede sprint eruit te persen.”

Blaak wist in de voorgaande jaren klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, Ronde van Drenthe en Omloop Het Nieuwsblad al te winnen. Allemaal over parcoursen waar ook kasseien of gravelstroken overwonnen moeten worden. “Velen noemen mij een favoriet voor de zege in deze eerste ‘Hel’. Het moet normaal een koers zijn die me goed ligt, maar ik moet natuurlijk ook nog afwachten hoe deze wedstrijd gaat verlopen. We hebben de laatste jaren bij de mannen gezien dat het een wedstrijd is waar van alles kan gebeuren. Het wedstrijdverloop is onvoorspelbaar. Je kunt winnen vanuit een vroege ontsnapping. Je kunt in de beste positie zitten en door een lekke band of valpartij alles verliezen. Ik kijk er enthousiast maar ook gespannen naar uit.”