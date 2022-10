Laporte wint in Binche: “Ik had nog een klein beetje energie over”

Christophe Laporte kon al terugkijken op een geslaagd seizoen, maar wist vandaag nog een kers op een al fraaie taart te zetten. De Fransman van Jumbo-Visma won namelijk op imponerende wijze de 35ste editie van Binche-Chimay-Binche.

Laporte kwam solo over de streep, nadat hij in de finale had afgerekend met zijn medevluchter Rasmus Tiller. “Het is heel mooi om wederom een overwinning te pakken in dit succesvolle jaar. Als ik voorafgaand aan het seizoen had geweten dat ik deze prestaties zou neerzetten, had ik er direct voor getekend”, laat de 29-jarige coureur weten op de website van Jumbo-Visma.

“Het was een harde koers die al vroeg werd geopend met aanvallen. In de finale wilde ik met een compacte groep naar de finish, maar dat pakte iets anders uit dan gedacht. Uiteindelijk kwam ik op kop met Rasmus en in de slotfase hadden we het allebei zwaar. Ik had nog een klein beetje energie over en gaf alles tot aan de finish. Gelukkig was het genoeg voor de overwinning”, schetst Laporte.

Ruim een week na zijn tweede plek op het WK in Wollongong is Laporte nog altijd in uitstekende doen. De sterke Franse sprinter boekte zijn vijfde zege van het seizoen en bezorgde zijn ploeg de 48ste overwinning van 2023. “De benen waren op het WK al goed en ook vandaag had ik goede benen. Bovendien was het team erg sterk en heeft het hard gewerkt. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken.”