Laporte: “Tweede achter Roglic, ik kan mezelf niets kwalijk nemen”

Christophe Laporte had haast zijn eerste etappezege te pakken in Parijs-Nice. Op de oplopende finish in Biot moest hij alleen in Primož Roglič zijn meerdere erkennen in de eindsprint.

Cofidis vertolkte een hoofdrol in de slotfase van de zesde etappe in de Koers naar de zon. In de verraderlijke slotkilometer opende Guillaume Martin de debatten, waardoor Primož Roglič moest reageren. In zijn wiel kon Christophe Laporte aanhaken tot Martin was bijgehaald. Maar ondanks de inspanning die hij moest leveren, bleek Roglič onverslaanbaar in de sprint.

“Het was een snelle en vrij lastige dag”, zei Laporte. “Aan de voet van de slotklim kon ik me goed in positie houden. Ik zat in het wiel van Roglič, maar ik kwam er niet langs. Gelukkig viel Guillaume aan omdat het tempo wat zakte en anderen van achteruit kwamen opzetten. Ik hoopte dat Roglič wat zou verzwakken na zijn inspanning, maar hij was sterker.”

“Natuurlijk geloofde ik erin vandaag”, ging de Franse sprinter verder. “Maar nu ik tweede ben na Roglič, kan ik mezelf niets verwijten.”

Martin: “Morgen ligt me nog beter”

Zijn ploeggenoot Martin had de hele dag al een goed gevoel. “Alles verliep helemaal volgens plan. In de finale zag ik een opening en probeerde ik eraan te beginnen, wat Christophe, die in het wiel van Roglič wachtte, in de kaart speelde. Uiteindelijk was er niets aan te doen, want Roglič was te sterk.”

“Morgen wordt het wat lastiger allemaal en dat ligt me beter”, vertelde de nummer veertien van het klassement. “Ik heb veel ambities voor de zevende etappe en ik hoop op een mooie strijd!”