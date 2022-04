Laporte sprint ondanks val naar negende plaats: “Moest veel krachten verspelen”

Zonder de Belgische kampioen Wout van Aert in de gelederen kon Jumbo-Visma – mede door een valpartij van Christophe Laporte op een lastig moment – niet echt een vuist maken in de Ronde van Vlaanderen. Laporte wist zich echter nog wel naar een negende plaats te knokken.

De Franse sprinter, die dit voorjaar al tweede werd in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem, kende wel een goede dag in Vlaanderens Mooiste. “Ik voelde me goed vandaag”, liet Laporte na afloop weten op de website van zijn werkgever Jumbo-Visma. “Het is spijtig dat ik vervolgens ten val kwam. Ik werd gedwongen om veel kracht te verspelen tijdens mijn inhaalrace.”

“Een valpartij komt altijd op een slecht moment, maar dat was dit keer zeker het geval. De ploeg heeft daarna hard gewerkt om me weer in een goede positie te krijgen. De conditie is in orde. Dat is een goed teken richting de koersen die nog gaan komen. Ik ben tevreden met de negende plaats. Dat is het maximaal haalbare gebleken”, concludeert Laporte.

Tiesj Benoot, de andere vooruitgeschoven pion binnen Jumbo-Visma, kwam als dertiende over de streep. De Belg keek na afloop ook al terug op zijn koers.