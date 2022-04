Tiesj Benoot na Ronde van Vlaanderen: “De besten reden weg op de Koppenberg”

Jumbo-Visma werd voor de start van de Ronde van Vlaanderen onthoofd door het niet starten van kopman Wout van Aert. Zonder de Belgisch kampioen in de gelederen kon de Nederlandse ploeg – mede door een valpartij van Christophe Laporte op een lastig moment – geen vuist ballen. De Fransman werd negende, Tiesj Benoot eindigde op plek dertien.

De Belg baalde na afloop zichtbaar, omdat hij met Stefan Küng en Dylan Teuns op weg was naar achtervolgers Dylan van Baarle (later tweede) en Valentin Madous (later derde). “Ik kende echt een slecht moment op de laatste keer Oude Kwaremont”, laat Benoot aan WielerFlits weten. “Tot daar voelde ik me goed. Blijf ik erbij, dan kunnen we denk ik voor de derde plaats rijden. Dat is best zonde”, baalt de renner van Jumbo-Visma.

Ondanks de afwezigheid van Van Aert, openden de geel-zwarten wel de koers. “Dat wilden we doen op de Molenberg en dat lukte. Nadien hadden we Nathan Van Hooydonck en Mick van Dijke mee in een goede groep. Door zijn val zat Christophe Laporte – die normaal op de kasseien onze beste man is na Wout – daar wat ver en ikzelf had hetzelfde op de tweede keer Oude Kwaremont. Daarna reden de besten weg op de Koppenberg en wij konden niet mee, zo simpel is het eigenlijk.”