Laporte eerste leider Parijs-Nice na demonstratie Jumbo-Visma: “Niet gepland”

Christophe Laporte was samen met Wout van Aert en Primož Roglič onverslaanbaar in de openingsetappe van Parijs-Nice. Het drietal reed het hele peloton overhoop op de laatste klim van Côte de Breuil-Bois-Robert en kwam met elkaar over de finish. “Wout zei in de laatste kilometer dat het voor mij was”, glundert de Fransman.

Jumbo-Visma had de hele etappe de controle in handen en drukte haar stempel op de koers in de finale. Na goed voorbereidend werk van Rohan Dennis, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck was het op de slotklim aan Laporte, Roglič en Van Aert. “Dat was niet gepland”, zegt Laporte over de aanval met drie. “Ik zat zelf goed gepositioneerd, zo zat ik in de afdaling al goed vooraan. Daarna was het eerst aan Nathan en dan was ik aan de beurt met Wout in het wiel.”

Slechts een renner leek het op hol geslagen drietal te kunnen volgen, maar ook Zdenek Stybar kon het tempo niet bijbenen. “Ik zat ook op de limiet, maar toen loste Stybar”, gaat de ritwinnaar verder. “Dat ik win, is geweldig voor mij. Het is ongelooflijk. Ik wil het team echt bedanken. Wout zei in de laatste kilometer dat het voor mij was. Dat is een mooi cadeau, want ik heb de gele trui en een ritzege in Parijs-Nice. Het is ook mijn eerste zege ooit hier.”

‘Ik ga van de gele trui genieten’

“De transfer naar Jumbo-Visma heeft echt goed gewerkt. Dat loont nu al”, zegt Laporte. “Ik heb een stage van drie weken op hoogte gedaan, en daar letten we op elk detail. Ik heb veel gewerkt en dat betaalt zich nu uit. We hebben een goede verstandhouding, we lachen samen en werken hard. Dit is geweldig. Ik ga van de gele trui genieten, samen met de ploeg. Maar het hoofddoel is Primož (de kopman voor het eindklassement, red.) voorin houden. Dat is onze prioriteit en mogen we niet vergeten.”