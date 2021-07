Laporte (2e) kan zich niets verwijten, Pedersen (3e) zag Mohoric op een slim moment vertrekken

Christophe Laporte vocht voor wat hij waard was, maar hij kon niet voorkomen dat Matej Mohorič in Libourne met de dagzege ging lopen. Voor de tweede keer in zijn carrière moest de renner van Cofidis genoegen nemen met de tweede plaats in een Touretappe.

“Ik heb de koers gereden die ik wilde. Ik wilde het echt proberen”, liet Laporte naderhand weten. De snelle Franse renner sprong mee met de groep aanvallers die rond halfkoers aansloot bij de oorspronkelijke kopgroep, waarvan de uiteindelijke etappewinnaar Mohorič deel van uitmaakte. De Sloveen reed met nog 26 kilometer te gaan alleen weg en hield stand tot aan de finish.

“Op de aanval van Mohorič reageerde ik wel, maar ik kon niet meer bij hem komen. Hij was echt sterker dus ik kan mijzelf niets verwijten. Ik heb alles gegeven, maar toch ben ik natuurlijk wel een beetje teleurgesteld dat ik tweede ben geworden”, aldus Laporte, die eerder deze Tour al twee maal zevende was geworden in Fougères en Carcassonne.

Casper Pedersen: “Mohorič ging op een slim moment”

Achter etappewinnaar Mohorič en Laporte kwam Casper Pedersen als derde over de streep. De winnaar van Parijs-Tours 2020 maakte net als de Franse renner mee de oversteek naar de vlucht van zes man. Maar net als alle andere aanvallers moest hij het antwoord schuldig blijven toen de Sloveense ritwinnaar zijn beslissende move deed.

“Er waren veel ploegen die wilden koersen. Het was voor veel ploegen de laatste kans om in de ontsnapping te gaan en daarom begonnen meerdere teams rond halfkoers aan te vallen. Cees Bol hadden wij voor de sprint, maar we wisten ook dat we de grote groepen moesten volgen”, blikte Pedersen terug.

“Mohorič ging op een slim moment, hij is dan ook een slimme renner. Toen hij ging, keek iedereen wat naar elkaar. Toen hij eenmaal een gat had, ging hij heel hard en begonnen wij te achtervolgen. Het werd een tactisch spelletje. Je moest klaar zijn om te reageren, maar je moest ook niet op alles reageren. Ik heb gedaan wat ik kon”, aldus de Deense renner van DSM.