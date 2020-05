Landis over Armstrong: “Ik ben niet vijandig meer tegenover hem” donderdag 21 mei 2020 om 09:46

Floyd Landis voelt geen vijandigheid meer als het over Lance Armstrong gaat. Dat heeft de inmiddels 44-jarige Amerikaan, die zijn Tourzege in 2006 kwijtraakte vanwege een positieve dopingtest, verteld tegen ESPN Radio. Landis gaat daarbij in op uitspraken van Amstrong in diens nieuwe documentaire.

“Mijn situatie had slechter kunnen zijn. Ik had zoals Floys Landis kunnen zijn, dat ik elke dag opsta als een piece of shit“, vertelt Armstrong in de tweedelige documentaire ‘LANCE’ die komende week in première gaat. Volgens Landis zouden deze uitspraken van langer geleden zijn en mogelijk is Armstrong, oud-ploeggenoot van Landis, mogelijk van gedachten veranderd sindsdien.

Landis zegt dat hij zich kan inleven in Armstrong. “Ik ben echt openbaar vernederd en dat doet pijn”, blikt hij terug op zijn positieve dopingtest uit 2006. “Je wil iemand de schuld geven en soms is het makkelijker om de meest voor de hand liggende persoon daarvoor te kiezen. Lance mag mij de schuld geven.”

De voormalig Phonak-kopman koestert geen wrok jegens Armstrong, maar de klokkenluiderszaak uit 2010 tegen de Texaan speelt in zijn hoofd nog altijd een grote rol. “Er is veel tijd overheen gegaan en dat zou goed moeten zijn, maar ik weet het nog steeds niet. Het was een heel traumatische ervaring voor mij, want de publieke vernedering was erg moeilijk”, zegt Landis, die Armstrong nog wel ‘een buitengewoon goede atleet en de beste renner waarmee ik ooit samen gekoerst heb’ noemt.