Lance Armstrong in ESPN-docu: “Ik ga mijn waarheid vertellen” donderdag 14 mei 2020 om 12:24

Op 24 mei is de première van de ESPN-documentaire over Lance Armstrong. De Texaan, die zijn zeven eindzeges in de Tour de France kwijtraakte nadat hij dopinggebruik had bekend, zegt dat hij daarin open spreekt. Dat blijkt uit de trailer die online is gezet.

“Ik vertrouw erop dat de serie de waarheid en het complete verhaal vertelt, maar ik zet het niet zelf in elkaar, dus ik weet niet hoe het gaat worden”, zei Armstrong in februari 2019, toen de docu werd aangekondigd. In de trailer is te zien hoe meerdere mensen aan het woord komen over de carrière van Armstrong. Zelf zegt de inmiddels 48-jarige oud-coureur: “Ik ga mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen.”

Armstrong bekende in 2013 doping te hebben gebruikt tijdens zijn carrière. Daarop werd hij levenslang geschorst door USADA en moest hij een miljoenenboete betalen aan de Amerikaanse overheid.

De documentaire is een aflevering in de ESPN-serie 30 for 30, waarin korte documentaires worden gemaakt over persoonlijkheden in de sport. Het gaat daarbij niet alleen om de sporter, maar ook om grotere kwesties met die persoon.

Bekijk hier de trailer van ’30 for 30: LANCE’