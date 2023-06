Lander Loockx wint 600 meter lange proloog in Oostenrijk in top-10 vol crossers

De veldrijders zijn bezig aan hun zomerprogramma en in de Oberösterreich Rundfahrt kunnen zij hun explosiviteit goed kwijt. In ieder geval in de 600 meter lange proloog in de straten van Linz, waar Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) de snelste tijd klokte. De Italiaan Albert Bruttomesso voorkwam een 1-2-3 van het veldritteam.

Loockx legde de 600 meter, met vijf haakse bochten en nog een stevig klimmetje, in 1.03 minuut. Hij was de enige die gemiddeld harder reed dan 34 km/h over die inspanning van 600 meter. Bruttomesso volgde op een seconde achterstand, net als Daan Soete en Victor Van de Putte, twee ploegmaats van Loockx.

Verderop in de top-10 vinden we ook nog crosser Emiel Verstrynge terug van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, evenals de rappe Timo Kielich. Zij eindigden op drie seconden van winnaar en klassementsleider Loockx. Jesse Kramer (Jumbo-Visma Development) was de beste Nederlander op de zevende plaats.

De Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag. Vrijdag en zaterdag zijn twee heuvelritten en zondag is de koninginnenrit met finish op de Hinterstoder Höss (9,7 km aan 8,2%).