dinsdag 23 januari 2024 om 17:25

Lander Loockx over niet-selectie voor WK veldrijden: “Geen kers op de taart”

“De kers op de taart ontbreekt.” Zo omschrijft Lander Loockx zijn niet-selectie voor het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor. De 26-jarige renner van TDT-Unibet is het kind van de rekening en zet nu, zoals eerder aangegeven, een punt achter zijn veldritseizoen.

Het plan van Loockx was altijd al om na de Kasteelcross van Zonnebeke te stoppen met zijn veldritseizoen, om vervolgens te focussen op zijn wegcampagne. Alleen: de Leuvenaar leek na een goed seizoen in aanmerking te komen voor het WK veldrijden en koesterde dan ook WK-ambities.

“Ik had eerst niet gedacht dat ik in aanmerking zou komen voor een WK-selectie, daarom zou ik half januari al stoppen met crossen. Maar het gaat goed de laatste tijd, dus zou het een mooie bekroning zijn. Het is toch een droom om er ooit eens bij te zijn”, liet Loockx onlangs nog weten aan WielerFlits. “Als ik geselecteerd word, dan trek ik mijn seizoen graag door tot het WK.”

Loockx viel echter buiten de boot: bondscoach Sven Vanthourenhout koos voor het negende en laatste plekje voor Witse Meeussen. De 22-jarige renner van Crelan-Corendon noteerde een DNF op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke, maar eindigde in de Wereldbeker Benidorm wel als veertiende. Loockx greep zo net naast een WK-ticket.

“Zonnebeke was voor mij de laatste wedstrijd van dit veldritseizoen”, laat hij nu weten via Instagram. “Ik kan terugkijken op een goed seizoen met mooie resultaten, maar de kers op de taart ontbreekt. Het is nu tijd om de batterijen op te laden. Ik kijk uit naar nieuwe avonturen met TDT-Unibet. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens het veldritseizoen!”