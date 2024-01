Niels Bastiaens • dinsdag 16 januari 2024 om 07:30 dinsdag 16 januari 2024 om 07:30

Lander Loockx wil seizoen dan toch doortrekken tot WK veldrijden

Lander Loockx koestert dan toch WK-ambities in Tábor. De 26-jarige Leuvenaar zou zijn crossseizoen oorspronkelijk na de Kasteelcross in Zonnebeke beëindigen, om te focussen op het wegseizoen. Maar Loockx overweegt nu toch om de crosswinter twee weken langer te rekken.

De recente resultaten van Loockx liegen er dan ook niet om. Sinds de kerstperiode mag de renner van Tour de Tietema-Unibet zich een stabiele factor in de top-10 noemen, op een goede dag – zoals in de losse crossen van Loenhout en Gullegem – benadert hij zelfs de top 5.

“Ik had eerst niet gedacht dat ik in aanmerking zou komen voor een WK-selectie, daarom zou ik half januari al stoppen met crossen. Maar het gaat goed de laatste tijd, dus zou het een mooie bekroning zijn. Het is toch een droom om er ooit eens bij te zijn”, laat Loockx aan WielerFlits weten. “Als ik geselecteerd word, dan trek ik mijn seizoen graag door tot het WK.”

In de eerste maanden van het seizoen viel Loockx steevast naast de EK- en wereldbekerselecties van Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout, maar sinds half november was hij er drie keer bij. De bondscoach informeerde intussen ook naar zijn plannen.