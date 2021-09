Landa richt zich na Vuelta-echec op EK: “We willen de koers hard maken”

Mikel Landa verschijnt vandaag in het Italiaanse Trento aan de start van de EK-wegwedstrijd bij de elitemannen. De Spaanse klimmer hoopt in Italië sportieve revanche te nemen na een mislukte Vuelta a España. “Ik sta met ambitie aan de start, dat is zeker”, klinkt het vol zelfvertrouwen.

Het is voor de 31-jarige Landa de eerste wedstrijd sinds zijn vroegtijdige opgave in de Ronde van Spanje. “Ik heb wat rust genomen na de Vuelta en voel me alweer wat beter. Ik ben misschien nog niet 100%, maar ik geloof wel dat ik een goede wedstrijd kan afwerken. Het parcours is wellicht niet zo zwaar, maar het is wel een bijzonder technische omloop en daardoor zal het moeilijk worden om de koers te controleren.”

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler rekent in de wegrit ook op David De la Cruz, de gebroeders Gorka en Ion Izagirre, Iván García, Imanol Erviti, Roger Adriá en Antonio Soto. García en Soto kunnen zich mengen in een eventuele sprint om de Europese titel, maar Momparler beschikt niet over een absolute topsprinter.

Onvoorspelbare koers

Landa heeft dan ook een duidelijke koerstactiek voor ogen. “Voor we beginnen aan de lokale rondes, is er nog een zware aanloopfase van een zestigtal kilometer. Daar zullen we proberen om de koers hard te maken. Het is geen ontzettend lange wedstrijd, maar het kan daardoor wel een erg explosieve koers worden. De kans bestaat dat we al vroeg koers krijgen, al is en blijft het moeilijk om in de glazen bol te kijken.”