dinsdag 9 januari 2024 om 16:07

Soudal Quick-Step speelt Mikel Landa uit als kopman in Vuelta a España

Mikel Landa zal in 2024 twee grote rondes betwisten namens zijn nieuwe werkgever Soudal Quick-Step. Dat werd dinsdag nog eens duidelijk gemaakt tijdens de ploegvoorstelling in het Spaanse Calpe. Landa zal zich in de Tour de France wegcijferen voor Remco Evenepoel, maar zal in de daaropvolgende Vuelta a España aantreden als kopman.

De inmiddels 34-jarige Landa, die vorig jaar nog uitkwam voor Bahrain Victorious, keek eerder al vooruit naar het nieuwe wielerseizoen. Hij had het onder meer over zijn rol in de grote rondes. “We hebben mijn programma al in grote lijnen uitgestippeld. In de Tour de France zal ik Remco Evenepoel ondersteunen en daarna hoop ik nog te kunnen concurreren in de Vuelta a España.”

De Baskische klimmer stond al zeven keer eerder aan het vertrek van de Ronde van Spanje. In de editie van 2015 liet hij zich een eerste keer opmerken door een zware bergrit te winnen met aankomst in Cortals d’Encamp. Landa lijkt echter een haat-liefdeverhouding te hebben met zijn thuisronde, aangezien hij in het verleden ook vaak teleurstellend presteerde voor eigen volk.

Vorig jaar wist hij echter voor het eerst een goed klassement te rijden in de Vuelta. De ervaren ronderenner bleek niet bij machte om iets te doen aan het overwicht van Jumbo-Visma, maar eindigde na drie weken koers wel als vijfde in de eindstand.