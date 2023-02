Lance Armstrong: “Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn rocksterren”

De wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide waren een groot succes, met als kers op de taart een prachtig duel tussen eeuwige rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zelfs Lance Armstrong was onder de indruk van het evenement. “Dude, I wish I was there”, vertelde hij in de populaire wielerpodcast The Move.

Armstrong, George Hincapie, radiomaker JB Hager én Johan Bruyneel discussieerden in de podcast uitgebreid over het WK veldrijden en waren eensgezind: ze hadden genoten van de cross. “Als het wielrennen op zoek is naar een format. Ik weet dat je dit moeilijk kunt toepassen op het wegwielrennen, maar als ik eerlijk mag zijn: ‘Dude, I wish I was there’”, is Armstrong zeer enthousiast.

De oud-renner heeft met zeer veel bewondering gekeken naar de verrichtingen van Van der Poel en Van Aert. “Bij elke versnelling kon je horen hoe het publiek tekeer ging. Ze gaven energie aan de renners. Ik hoorde dat er een jongen meereed die een maand geleden nog werkzaam was in een beenhouwerij (doelt op Gerben Kuypers, red.), maar uiteindelijk draait het toch om twee coureurs. Van Aert en Van der Poel zijn rocksterren.”

Bruyneel vult aan. “Ik ben deze winter naar een wereldbekermanche geweest in België, samen met mijn zoon. Ik had tickets voor de VIP-tent, maar ben er niet geraakt. Je moet gewoon tussen de mensen zijn, om zo de sfeer op te snuiven. Hoogerheide, dat waren 40.000 toeschouwers en een groep topatleten op niet meer dan een paar vierkante kilometer. Het is een uniek format en dat maakt de sport zo populair.”