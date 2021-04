Lammertink toont zich: “Je begint dan altijd te hopen op een goede afloop”

Net als drie dagen eerder in de Amstel Gold Race, maakte Maurits Lammertink in de Waalse Pijl deel uit van de vroege vlucht. Maar waar hij in eigen land al ver voor de streep werd bijgehaald, hield hij het nu knap uit tot de slotklim van de Muur van Hoei.

“We wilden sowieso iemand meesturen in de vlucht. Dit is dan ook een zeer belangrijke wedstrijd voor de ploeg”, zei de renner van Intermarché-Wanty-Gobert. “Loïc Vliegen, Aimé De Gendt en ik waren aangeduid om mee te gaan in de vlucht. Uiteindelijk werd ik het. Ik voelde dat ik vooraan één van de beteren was dus probeerde ik het maar alleen. Je begint dan natuurlijk altijd een beetje te hopen op een goede afloop.”

De groep vluchters kreeg echter nooit veel voorsprong van het peloton, waar INEOS Grenadiers, Movistar, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step het tempo bepaalden. “Ik moest in mijn eentje vol beuken met de wind op kop en dan weet je dat het moeilijk wordt. Op de laatste keer Muur van Hoei zit er voor mij maximum een plaats in de top twintig in dus besloot ik het te proberen in deze vlucht. Ik heb alles gegeven dus ben tevreden na vandaag.”