Lachlan Morton houdt woord en rijdt officieel record in Everest Challenge zondag 21 juni 2020 om 08:51

De aanhouder wint: Lachlan Morton is er zaterdag alsnog in geslaagd om de Everest Challenge te voltooien in een recordtijd. De Australiër bleek na het beklimmen van 8848 hoogtemeters meer dan tien minuten sneller dan (voormalig) recordhouder Keegan Swenson.

Een week geleden dacht Morton al dat hij de Everest Challenge had voltooid in een recordtijd. Maar de Australische renner van EF Pro Cycling had te vroeg gejuicht, want naderhand bleek dat het aantal hoogtemeters niet klopte. Om aan de vereiste 8848 hoogtemeters te komen had Morton vorige week in Colorado 42 keer Rist Canyon Road beklommen, volgens de populaire wielerapp Strava een klim van 1,93 lengte met een hoogteverschil van 213 meter.

Omgerekend zou de Australiër dus 8946 hoogtemeters hebben gemaakt. Uit zijn data op Strava bleek na afloop dat Morton tot ‘slechts’ 8509 hoogtemeters was gekomen, wat hij weet aan een ‘data-achterstand door de hoogte’. Tijdens het analyseren van zijn recordtijd werd duidelijk dat het segment van Rist Canyon Road is aangemaakt met foutieve hoogtegegevens. Het werkelijke hoogteverschil van de klim is 200 meter in plaats van 213.

En dus werd de Everest-poging van Morton ongeldig verklaard. “Het ziet ernaar uit dat ik het nog een keer moet doen”, zo liet een sportieve Morton weten op social media. De oud-winnaar van de Tour of Utah besloot afgelopen zaterdag het record van Swenson opnieuw aan te vallen op Rist Canyon Road. Dit keer wist hij genoeg hoogtemeters af te werken, zo laat Hells 500 – de organisatie achter de Everest-Challenge – weten op Facebook.