Lachlan Morton voltooit Everest Challenge in recordtijd zondag 14 juni 2020 om 12:45

Lachlan Morton heeft de Everest Challenge – het beklimmen van in totaal 8.848 hoogtemeters – voltooid in een recordtijd. De Australiër van EF Pro Cycling deed net iets minder dan 7 uur en 33 minuten over zijn recordpoging, bijna zeven minuten sneller dan mountainbiker Keegan Swenson.

Morton vertrok afgelopen zaterdag voor de inmiddels bekende uitdaging in het wielrennen: een klim zo vaak mogelijk omhoog rijden tot je het aantal hoogtemeters van de Mount Everest hebt bereikt. De 28-jarige renner wist in zijn thuisstaat Colorado 42 keer de Rist Canyon te beklimmen, een beklimming van 1,9 kilometer aan 11%.

“Lachlan Morton heeft zojuist de lat hoger gelegd”, zo feliciteerde Swenson zijn collega na afloop. “Hij deed het bovendien op hoogte, zoals het hoort. We moeten misschien een onderlinge Everest-wedstrijd organiseren”, zo oppert de 26-jarige Amerikaan. Morton – die bijna 7000 calorieën wist te verbranden – is de laatste weken bijzonder goed op dreef.

Zo zette de ex-winnaar van de Tour of Utah enkele weken geleden al de snelste tijd neer op de beruchte Kokopelli Trail, een gravelpad in de Verenigde Staten. Emanuel Buchmann dacht eind mei het record van Swenson te verbreken, maar de Duitser reed slechts een officieus Everest-record na het niet volgen van de richtlijnen.

Congratulations, lachlanmorton !!! Mt. Everest is yours. New nickname: Sherpa. https://t.co/iX9LSWowgx — Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 13, 2020