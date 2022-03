Lachlan Morton fietst 200 duizend dollar bij elkaar voor Oekraïense vluchtelingen

Lachlan Morton heeft in de voorbije nacht zijn fietstocht naar de Oekraïense grens voltooid. De Australische beroepsrenner van EF Education-EasyPost vertrok zaterdag vanuit München voor een lange rit van 1063 kilometer om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen. Zijn doel was 50 duizend dollar ophalen, maar inmiddels staat de teller al op ruim 200 duizend dollar.

Na 42 uur fietsen bereikte Morton afgelopen nacht de grensovergang bij het Poolse Korczowa en het Oekraïense Krakovets. Zijn ploeg laat weten dat de tocht niet altijd gemakkelijk was. “Het koude weer en het gebrek aan slaap vormden een uitdaging, maar hij werd aangemoedigd door de overvloed aan vriendelijkheid en vrijgevigheid van de mensen op straat en thuis. Als Lachy moe werd, werd hij door zijn vrienden op de weg voortgedreven. Als hij het koud had en hongerig was, openden mensen hun deuren en boden hem een maaltijd en een warme douche aan.”

Op zaterdag om vijf uur ’s ochtends vertrok Morton vanuit het Duitse München en fietste 1063 kilometer door Tsjechië en Polen op weg naar de Oekraïense grens. Zijn doel was om 50 duizend dollar (ongeveer 45 duizend euro) in te zamelen voor het Oekraïne Crisis Hulpfonds van GlobalGiving, maar tegen de tijd dat hij bij de grens aankwam, had hij 193.334 dollar (ongeveer 175 duizend euro) ingezameld. Ondertussen is de inzamelingsactie de teller van de 200 duizend dollar (ongeveer 181 duizend euro) gepasseerd.

Geen ver-van-mijn-bedshow

Het idee om geld op te halen, speelde al langer bij Morton. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, zat hij met zijn ploegmaat Mark Padun aan de ontbijttafel tijdens de Gran Camiño. “Het voelde daarna vreemd om me voor te bereiden op de koers terwijl er zoveel aan de hand is in de wereld. Normaal gesproken ben ik best optimistisch, maar de afgelopen tijd heb ik het gevoel dat er weinig is om optimistisch over te zijn. Het is te veel”, vertelde de klimmer voor hij op pad ging.

Morton wilde laten zien dat deze oorlog geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ is. “Ik ben daarna blijven denken: wow, ik kan deze afstand in een rit afleggen, om mezelf te herinneren hoe dichtbij de oorlog eigenlijk is. Dus ja, zo is mijn idee geboren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door lachlan morton (@lachlanmorton)