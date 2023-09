donderdag 7 september 2023 om 17:29

Vuelta 2023: Primoz Roglic verkleint achterstand op Remco Evenepoel bij tussensprint

Primož Roglič heeft in de sprintetappe van de Vuelta a España naar Zaragoza een kleine slag geslagen in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma eindigde bij de enige tussensprint van de dag als tweede, waardoor hij vier bonificatieseconden wist op te rapen en zo dichterbij concurrent Remco Evenepoel kwam.

Roglič mengde zich bij de tussensprint in Villanueva de Gallego, op 20 kilometer voor de finish, tussen de sprinters. Alleen groenetruidrager Kaden Groves was sneller dan de Sloveen, die zelf wel vier bonificatieseconden pakte. Evenepoels ploeggenoot Casper Pedersen probeerde Roglič nog wat seconden af te snoepen, maar eindigde daar net achter.

Door de bonificaties is Roglič in het algemeen klassement nu Evenepoel tot op 23 seconden genaderd. Voor de twaalfde etappe was dat verschil nog 27 seconden.