Laatste plaats in laatste koers voor Niki Terpstra: “Na val dacht ik: dit was het dan”

De carrière van Niki Terpstra zit er na Parijs-Tours definitief op. Hij haalde nog wel de finish, maar dat was zeker geen gemakkelijke opgave voor de ervaren renner van TotalEnergies omdat hij onderweg hard ten val kwam. “De eerste tien seconden dacht ik: dit was het dan. Maar ik ga ook maar door ook”, deelt hij zijn gedachten bij de NOS.

“Tot halverwege ging het nog goed, maar toen klapte ik onderuit en deed het redelijk pijn”, aldus de 38-jarige Terpstra, die met een geschaafde heup doorfietste en uiteindelijk als 128ste en laatste renner over de finish kwam in Tours. Dat was ruim 20 minuten na winnaar Arnaud Démare. “Ik heb nooit meer lekker gefietst. Het voelt niet lekker aan. Ik zei gisteren al dat het gevaarlijk ging worden, en dat is de donkere kant van het wielrennen. Dat hoort er helaas bij.”

Na afloop stond de familie van Terpstra, vrouw Ramona en de kinderen, hem op te wachten. Naast Terpstra sloten ook Sebastian Langeveld, Philippe Gilbert, Dimitri Claeys hun carrière af in Parijs-Tours.

