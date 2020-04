La Vuelta Holanda heeft nog niks gehoord over uitstel Vuelta: “We wachten gewoon af” dinsdag 14 april 2020 om 18:19

De Nederlandse organisatie van de Vuelta-start heeft van de UCI nog niks concreets gehoord over een mogelijke verplaatsing van de Vuelta a Espana. Volgens de Spaanse krant Marca zou de Tour de France verplaatst worden naar augustus en zou de Vuelta doorschuiven naar september.



La Vuelta Holanda blijft voorlopig uitgaan van een Nederlandse Vuelta-start op 14, 15 en 16 augustus. “Natuurlijk horen wij die geluiden over verplaatsing ook vanuit de media. Maar de UCI heeft ons nog niets concreets laten weten”, zegt Annelieke Dijkstra van La Vuelta Holanda tegen BN De Stem . “Tot die tijd kunnen we wel allerlei scenario’s bedenken en uitschrijven, maar dat heeft geen enkele zin. We wachten gewoon af.”

“De Tour en de Vuelta zouden ook nog altijd prima naast elkaar kunnen plaatsvinden. Midden mei zou de nieuwe wielerkalender verschijnen. Maar ik heb het vermoeden dat voor die datum al duidelijkheid komt”, aldus Dijkstra. “We zijn niet blind voor de huidige situatie, maar we zouden gek zijn als we nu al alles in het werk zouden stellen zolang we geen duidelijkheid hebben.”

De 75e editie van de Vuelta a España start normaliter op vrijdag 14 augustus in Utrecht. De dagen erna staan de etappes Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda op de planning. Na drie dagen keert het Vuelta-peloton naar Spanje.