vrijdag 8 maart 2024 om 12:32

La Vuelta Femenina maakt (eindelijk) parcours bekend, zonder Angliru

In het Palacio de las Comunicaciones de Valencia heeft de organisatie van La Vuelta Femenina het parcours voor de komende Ronde van Spanje voor vrouwen voorgesteld. De Ronde telt acht ritten, dat is er eentje meer dan vorig jaar, en zal acht provincies doorkruisen. Dat de Grand Départ op 28 april in Valencia plaatsvindt, dat wisten we al. Maar nu kennen we ook de wegen richting Madrid.

In Valencia, dat de start van de Vuelta voor mannen eerder mocht hosten in 1996 en 2002, beginnen de rensters aan een ploegentijdrit van 16 kilometer doorheen het stadscentrum. Daags nadien blijft de Vuelta nog even in het naburige Buñol hangen, om via 118,8 vlakke kilometers naar Moncófar te rijden voor de eerste kans voor de snelle vrouwen van de week.

Hetzelfde verhaal in etappe drie van Lucena naar Teruel (130,8 km) en etappe vier van Molina de Aragón naar Zaragoza (139,6 km), waar de organisatie zelfs waaiergevaar verwacht. De klimmers blijven zo alvast even op hun honger zitten.

Voor de vijfde etappe arriveert het vrouwenpeloton in de Pyreneeën, waar een korte (113,9 km), maar krachtige eerste bergrit van Huesca naar Jaca op de planning staat. Scherprechter is de nogal bescheiden Alto del Fuerte Rapitan, een korte beklimming van tweede categorie. Daags nadien is de finish op La Laguna Negra (eerste categorie) veel zwaarder, maar de aanloop vooraf vanuit Tarazona (132,2 km) gaat anderzijds over meer vlakke wegen.

Het slotweekend ten slotte, is er eentje met twee gezichten. Vanuit San Esteban de Gormaz vertrekken de rensters eerst voor een vlakke etappe van 129,5 kilometer naar Sigüenza, maar daar wacht nog een korte, explosieve pukkel in de finale. De slotrit naar Valdesquí Madrid moet dan maar de échte apotheose worden. De rit gaat over slechts 89,5 km, maar daarin wachten wel twee beklimmingen van eerste categorie.

In eerdere geruchten kwam ook de Alto de’l Angliru ter sprake, maar de organisatie zag hier toch van af. Het duurde overigens relatief lang vooraleer men het parcours presenteerde, tot ontsteltenis van enkele grote Women’s WorldTeams. De gestopte Annemiek van Vleuten is titelverdedigster.

