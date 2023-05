Kuss legt late aanval Roglic uit: “Op zo’n steile klim op hoogte kun je niet anders”

Sepp Kuss zag Primoz Roglic vrijdag een aantal seconden terugpakken op Geraint Thomas, maar echt grote tijdsverschillen bleven uit op Tre Cime di Lavaredo. De Amerikaan kan wel uitleggen waarom: “Op zo’n steile klim op hoogte moet je alles bewaren tot de laatste kilometers.”

“Het was een goede aanval”, gaat Kuss verder bij Eurosport. “We wisten dat een vroege aanval niet heel ver zou komen. Het was koud en echt verschrikkelijk zwaar.”

“Als ik nu de verschillen in deze ronde bekijk, dan komen die meer omdat er altijd wel iemand doorheen zakte. Of wij meer hadden kunnen doen deze ronde? We deden elke dag ons best.”

“Nu is het aan Roglic morgen”, eindigt Kuss. “Ik denk dat het heel leuk wordt.”

