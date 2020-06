Kunstkenner Peter Sagan promoot zijn Giro-debuut vrijdag 26 juni 2020 om 15:38

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over een ludieke video van Peter Sagan, die dit jaar debuteert in de Giro d’Italia.

Peter Sagan als kenner van de Italiaanse kunst

Dat Peter Sagan van alle markten thuis is, weten we al enige tijd. Nu heeft de Slowaak ook zijn acteerkunsten getoond in een video in samenwerking met de Giro d’Italia. Sagan, die in het verleden voor het Italiaanse Liquigas koerste en in die tijd ook de taal leerde, debuteert dit jaar namelijk in de Italiaanse rittenkoers. In de video laat hij weten dat hij tijdens een museumrondleiding eigenlijk alles al weet over Italiaanse kunst. Als hem gevraagd wordt hoe vaak hij die ronde (‘giro’) al gedaan heeft, reageert hij: “De Giro? Nee, nee, dit is mijn eerste keer!”

Het is een dikke knipoog naar zijn eerste deelname aan de Italiaanse rittenkoers. Daarmee laat de kopman van BORA-hansgrohe wel enkele grote kasseienklassiekers aan zich voorbijgaan.

I am ready. For what? For the #Giro of course! Let me be your guide to discover beautiful Italy. Let’s start from Art! #Giro 103, amore infinito!#PeterIsReady, October 3-25, are you? pic.twitter.com/ugzVhXcnJW — Peter Sagan (@petosagan) June 26, 2020