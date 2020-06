BORA-hansgrohe bevestigt programma Peter Sagan: “Geen kasseiklassiekers” dinsdag 16 juni 2020 om 14:07

Ralph Denk en Enrico Poitschke, respectievelijk teammanager en ploegleider bij BORA-hansgrohe, hebben bevestigd dat Peter Sagan dit jaar past voor de kasseiklassiekers. De drievoudige wereldkampioen start – zoals gepland – wel in zowel de Tour de France als de Giro d’Italia.

Sagan begint het hertekende seizoen op 1 augustus in de Strade Bianche. Ook Milaan-Turijn en Milaan-San Remo staan op zijn programma. Vervolgens neemt hij deel aan het Critérium du Dauphiné als laatste voorbereiding richting de Ronde van Frankrijk. In oktober volgt dan voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië.

Denk en Poitschke bevestigden Sagans kalender aan Cyclingnews tijdens de hoogtestage van de ploeg in de Oostenrijkse Õtztaler Alpen. “De programma’s van onze kopmannen zijn niet veel veranderd”, vertelden ze. “We gaan naar de Tour met Emanuel Buchman als klassementsrenner in de hoop het podium te halen, terwijl Peter (Sagan, red) opnieuw voor het groen gaat. Daarnaast willen we graag één monument winnen. Het grootste verschil met de oorspronkelijke kalender is uiteraard dat de combinatie klassiekers-Giro niet mogelijk is, omdat die tezelfdertijd gereden worden.”

Denk vertelde daarover dat Sagan absoluut zijn gentleman’s overeenkomst met de Giro-organisator RCS Sport wilde behouden. “We hebben ons woord gegeven en we wilden ons daaraan houden. Dat is onze stijl. Het was een handdruk, maar dat is voor ons belangrijk. Peter komt zijn overeenkomst na en krijgt daarbij de volledige steun van het team.”

Dat betekent concreet dat Sagan voor het eerst sinds 2013 de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en andere kasseiklassiekers zal missen. Net als in de Tour wil de Slovaak ook in de Giro voor de puntentrui gaan.