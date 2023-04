Küng vol lof over Van Aert en Van der Poel, Ganna deelt sneer uit aan collega’s

Stefan Küng eindigde net als vorig jaar bij de eersten in Parijs-Roubaix: toen was hij derde, nu vijfde. Tegen vooral Mathieu van der Poel en Wout van Aert was echter geen kruid gewassen, zei de Zwitser na afloop tegen Cycling Pro Net. “Het is mooi om mee te zitten, maar ik hoop ooit zo sterk te zijn als zijn.”

Het was Van der Poel die met de zege ging lopen, maar Küng was ook onder de indruk van Van Aert, die na een lekke band op het Carrefour de l’Arbre nog derde zou worden. “Als je ziet hoe Wout terugkomt na zijn lekke band, dan is dat gewoon een niveau hoger. En als Mathieu goed is, blijft hij gaan, gaan, gaan. Het was wat we verwachtten, maar je moet wel de benen hebben om te volgen. Die had ik aan het einde niet meer. Uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen.”

Küng sprak van een loodzware wedstrijd. “Vanaf het Bos van Wallers was het vol gas koers, honderd kilometer lang. Het was ontzettend zwaar. Je zag het aan het einde, iedereen was kapot. Ik kon niets meer, dus chapeau aan de winnaar.”

Lees ook: Mathieu van der Poel nam afgelopen winter afscheid van zijn speeltijd

Filippo Ganna niet blij met collega’s

Ook Filippo Ganna kwam moegestreden over de streep. Hij was met Küng naar Roubaix gereden en samen hadden ze, in de allerlaatste kilometers, ook Mads Pedersen nog ingerekend. Die laatste won echter wel het sprintje voor plek vier, voor Küng. Ganna werd dus zesde.

“De laatste kilometers waren oneindig”, zei de Italiaan na afloop tegen de RAI. “De laatste dertig kilometer, en vooral vanaf het Carrefour de l’Arbre, was het afzien. In de finale had ik niet al teveel meer in de benen. Maar het is wel een beetje jammer, al was het maar voor het podium geweest. Het is niet zo fijn als je collega’s treft die zeggen dat ze krampen hebben en daarom niet meewerken, maar dan wel meesprinten.”

Over zijn ploeggenoten van INEOS Grenadiers was Ganna meer te spreken. “Het team deed geweldig werk. Ik moet ze bedanken, ook al verloren we snel twee renners. Luke Rowe en Joshua Tarling kwamen ten val na de tweede kasseistrook. De rest deed het daarna geweldig, ze brachten in me in uitstekende positie naar het Bos van Wallers.”

Lees ook: Mads Pedersen is moe maar tevreden: “Ben blij dat ik hier eindelijk finale heb gereden”