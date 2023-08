Küng tankt in wegrit vertrouwen voor WK tijdrijden: “Dit laat zien dat de vorm goed is”

Heel veel was Stefan Küng niet in beeld tijdens de finale van het WK op de weg, maar de Zwitser eindigde uiteindelijk toch nog als vijfde. Dat geeft hem vertrouwen voor het WK tijdrijden van vrijdag. “Dit laat zien dat de vorm goed is”, klinkt het op de sociale media van Groupama-FDJ.

“Het was een heel zwaar parcours, heel slopend”, begint Küng zijn verhaal. “Na twee, drie lokale rondes waren er niet meer dan dertig of veertig renners over in het peloton. Helaas viel het beslissende gat door een valpartij voor me. Met de regen wilde ik geen onnodige risico’s nemen. Ik voelde me beter en beter worden naarmate we de kilometers vorderden. Op een parcours als dit, moet je tot het einde strijden om een zo goed mogelijke uitslag te verwezenlijken.”

Een zo goed mogelijk resultaat was voor Küng zondag een vijfde plaats. Een kleine vier minuten achter winnaar Mathieu van der Poel was hij de snelste van een klein groepje. “Als vijfde eindigen na zo’n zware dag geeft vertrouwen. Het laat zien dat de vorm goed is. Ik ben dit WK op de weg zo ontspannen mogelijk ingegaan om de druk pas op te bouwen richting de tijdrit van vrijdag. Ik ga nu me nu concentreren op mijn herstel om die tijdrit in de best mogelijke vorm af te werken.”

