Küng rekent af met pech op Zwitsers kampioenschap: “Beter nu dan op de Spelen”

Stefan Küng is voor de vijfde achtereenvolgende keer Zwitsers kampioen tijdrijden geworden. In Le Chalet-à-Gobet was de renner van Groupama-FDJ, ondanks een lekke band en malheur met zijn radio en vermogensmeter, meer dan twee minuten sneller dan Marc Hirschi.

“Vandaag was het doel om de titel te verdedigen, maar het was tevens een goede test voor de Tour de France en de Olympische Spelen; het parcours was vergelijkbaar met dat van Tokio”, vertelde Küng naderhand via zijn ploeg. “Ik begon goed en vond een goed ritme, maar na tien kilometer had ik een lek voorwiel en moest ik van fiets wisselen. Helaas had ik vijf kilometer later ook nog problemen met mijn radio en mijn vermogensmeter. Ik was stekeblind.”

Zonder informatie moest de 27-jarige hardrijder, die dit seizoen al een rit en het eindklassement in de Ronde van Valencia won, op mijn gevoel verder rijden. “Gelukkig heb ik al zo vaak op de tijdritfiets gereden dat ik vrij goed wist wat ik moest doen. Op een gegeven moment kreeg ik mijn concurrenten in het vizier en na 25 kilometer haalde ik Marc Hirschi in, die twee minuten voor mij was gestart. Net voor het einde kwam ik bij Gino Mäder, die vier minuten eerder was begonnen.”

Toen wist Küng dat hij op de goede weg was en uiteindelijk zette hij na 39,6 heuvelige kilometers de klok stil op 48:28 minuten. “Al met al is het beter dat deze problemen zich nu voordoen dan in een wedstrijd als de Tour, de Spelen of het WK. Je leert hier steeds weer opnieuw van. Het gevoel was goed en nu ga ik wat rusten. De wegwedstrijd rijd ik niet om straks klaar te zijn voor de Tour en de Spelen.”

Hirschi: “Küng was op zo’n parcours moeilijk te verslaan”

Marc Hirschi was achter Küng de eerste verliezer op het Zwitsers kampioenschap tijdrijden. De renner van UAE Emirates zette de klok stil na 50:57 minuten. “Ik ben tevreden over mijn optreden. Ik kwam sterk uit de Ronde van Zwitserland, maar het was altijd zwaar om Küng op zo’n parcours te verslaan. Nu neem ik eerst wat rust en dan focus ik mij op de wegwedstrijd. Het is een relatief kort parcours met een paar punchy beklimmingen, dus dat zou mij goed moeten liggen.”