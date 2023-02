Küng gebrand op klassiekerzege: “Profiteren van de rivaliteit tussen de topfavorieten”

Stefan Küng was in de eerste jaren van zijn carrière vooral een begenadigd tijdrijder, maar de Zwitser van Groupama-FDJ mag zich nu ook een topper op klassiek gebied noemen. Vorig jaar verzamelde Küng ereplaatsen bij de vleet, maar een prestigieuze zege ontbreekt nog. “Maar bij een iets ander koersverloop, is er van alles mogelijk”, klinkt het vol vertrouwen.

In een uitgebreid interview op de website van Groupama-FDJ kijkt Küng alvast vooruit naar de komende voorjaarsklassiekers. De 29-jarige Zwitser was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in het voorjaar. In de Amstel Gold Race (8e) en Dwars door Vlaanderen (6e) eindigde hij in de top-10 en in de Ronde van Vlaanderen kwam hij als vijfde over de streep. En dat is nog niet alles: in de E3 Saxo Bank Classic (3e) en Parijs-Roubaix (3e) stond hij zelfs op het podium.

Heel veel ereplaatsen dus, maar Küng hoopt dit jaar vooral een klassieker te winnen. “Ik moet gewoon serieus blijven werken en misschien ook iets meer risico’s nemen, ook al betekent dat misschien ‘alles of niets’. Het niveau ligt erg hoog en we hebben te maken met enkele fenomenen, de grote favorieten voor de klassiekers. De sleutel tot succes is misschien wel door te profiteren van de rivaliteit tussen deze toppers.”

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de coureur van Groupama-FDJ. “Ik was vorig jaar al klaar om een klassieker te winnen. Vijfde in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix… Ik doe mee met de beste klassiekerrenners ter wereld. Bij een iets ander koersverloop, is er van alles mogelijk. Ik geloof er in elk geval in.”

Klassementsambities

Küng hoopt dit jaar dus weer te schitteren in de voorjaarsklassiekers, maar hoe zit het eigenlijk met zijn klassementsambities? De Zwitser begint ook steeds beter bergop te rijden. Vorig jaar werd hij zevende in de Volta ao Algarve, maar bovenal vijfde in de Ronde van Zwitserland. “We zullen het per wedstrijd bekijken. Soms is het beter om niet voor een klassement te gaan, zeker nu de wereldkampioenschappen vlak na de Tour zullen plaatsvinden, maar ik leg mezelf geen restricties op. Als ik me goed voel, kan ik het altijd proberen.”