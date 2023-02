Küng bezorgt Groupama-FDJ eerste seizoenszege: “Dit parcours ligt me”

Stefan Küng won zondag de afsluitende tijdrit in de Volta ao Algarve. Het was niet voor het eerste dat de Zwitser zegevierde in Lagoa: in de Volta ao Algarve 2019 was hier ook al de beste in een chronoproef. “Ik wist dat dit parcours me ligt”, aldus Küng.

“Ik hou van het continu wisselen van ritme”, zei hij over het 24 kilometer lange parcours in Portugal. “Je moet constant doorduwen. Ik hou ervan dat het steeds links, rechts is. Dit parcours past bij me.”

Küng, die door zijn goede prestatie in de tijdrit ook nog opschoof naar de vijfde plek in het eindklassement, was ‘heel blij’ met zijn overwinning. “Ik voelde me heel goed, ik had kracht tot het einde. Maar ik wist dat het heel close zou worden. Het is heel mooi om de zege te behalen, het is ook de eerste zege voor onze ploeg van dit jaar. We hebben gedurende de winter hard gewerkt aan de tijdritpositie, dus ik wil mijn performanceteam en mechaniekers bedanken. Zonder het team was dit niet mogelijk geweest.”

Lees meer: Daniel Felipe Martínez wint Volta ao Algarve, Stefan Küng zegeviert in slottijdrit