Kuitblessure houdt Gianni Vermeersch nog van goede crossgevoel

Gianni Vermeersch is nog niet helemaal tevreden over zijn veldritseizoen. Sinds zijn rentree in het veld twee weken geleden in Essen heeft hij het goede crossgevoel nog niet helemaal te pakken, mede door een enkel- en kuitblessure.

Vermeersch liep de enkelblessure op in Essen, waardoor hij de wedstrijd niet kon uitrijden. Die blessure is inmiddels al wel verholpen. “Het probleem dateert eigenlijk van een aantal weken daarvoor, omdat ik het een spierscheur had in mijn kuit, die is veroorzaakt door het lopen”, aldus Vermeersch bij wielerverhaal.com.

“Het probleem in Essen was dat het zeer modderig was, dus moest ik onverwacht té veel lopen. De eerste ronde begon al met een lange loopstrook waardoor ik meteen last kreeg. Ik probeerde m’n ene been te sparen, maar daardoor sloeg ik enkele keren m’n enkel over. Dat was dan ook de reden dat het geen zin meer had, dus ben ik daar uit de wedstrijd gestapt.”

Daarna eindigde de Belg nog als 19e in Rucphen, als 16e in Dendermonde en als 16e in Heusden-Zolder. Geen topuitslagen, maar de coureur heeft nog even tot het BK veldrijden, zijn hoofddoel dit jaar. “Ik heb nog niet het gevoel gehad dat m’n crosstechniek weer top is en m’n conditie is ook nog niet wat het zou moeten zijn. Ik hoop dat in de komende wedstrijden weer helemaal in orde te krijgen. Zo tracht ik om goed uit de kerstperiode te komen om zo klaar te zijn voor het BK.”

“De voorbije jaren was ik ook goed op het BK, dus ik werk sowieso toe naar die wedstrijd. Het is ook m’n enige grote doel dit seizoen omdat ik geen WK zal betwisten. Het parcours in Middelkerke heb ik nog niet gezien, maar er zitten redelijk veel zandstukken in”, eindigt hij. “We gaan normaal ook een keer naar het strand. Ik ben wel niet de grootste zandliefhebber, maar ik kijk er wel naar uit.”