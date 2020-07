Kruijswijk over Tour de France: “We moeten er in de derde week allemaal nog goed voor staan” zaterdag 11 juli 2020 om 18:08

Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk: alle drie kunnen ze volgens Jumbo-Visma de Tour de France winnen. De tactiek van het Nederlandse WorldTour-team om de zege binnen te slepen is simpel. Er zal voor de beste coureur worden gereden. “Maar we moeten niet te snel alles op een kaart zetten”, is Kruijswijk duidelijk.

“De Tour is meestal beslist in de derde week”, gaat de Brabander verder in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We moeten zorgen dat we er dan nog alle drie goed voor staan. Daarom hebben we ook een ploeg mee die volledig op het klassement is gericht, zodat wij dat werk waarvoor zij mee zijn niet hoeven te doen en ons lang kunnen sparen voor de finale.”

De kans dat Jumbo-Visma dus alles op een kaart zal zetten na de eerste week, acht Kruijswijk – ondanks direct enkele pittige etappes – erg klein. “De eerste week gaat niets zeggen over de top-3 na drie weken. Daarvoor ligt het niveauverschil in eerste week te dicht bij elkaar, je rijdt elkaar er niet zo maar van af. Als je deze ritten in de laatste week zou hebben, zouden de verschillen veel groter zijn. Je moet alleen opletten dat je geen slechte dag hebt.”

Hoogtestage

De 33-jarige coureur vertoeft momenteel op hoogtestage in Tignes, waar hij samen met de Tour-selectie van Jumbo-Visma er alles aan doet om zo goed mogelijk aan de start van de Tour de France te staan. “Dat wordt niet vijf, zes uur rijden met de handjes op het stuur, maar echt hard werken”, legt hij tot slot uit. “We trainen op wat we kunnen verwachten in de wedstrijden. De demarrages en versnellingen bergop van straks moeten we aankunnen.”