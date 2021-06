Kron na diskwalificatie Costa: “We moeten de beslissing van de jury vertrouwen”

Andreas Kron hield zich na zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland redelijk op de vlakte over de diskwalificatie van Rui Costa. “Er zal altijd discussie zijn”, zegt hij. “Sommigen zullen zeggen dat er niet veel is gebeurd, maar hij maakte wel een zwieper naar links.”

“Ik moet de sprint nog terug kijken, maar de jury heeft deze beslissing genomen en die beslissing moeten we dan ook vertrouwen. Ik ben heel erg blij met deze zege”, gaat hij verder.

Na zijn ritzege in de Ronde van Catalonië in maart is het alweer de tweede ritzege van Kron op WorldTour-niveau dit seizoen. “Geweldig. Na Catalonië had ik door ziekte een zware periode, waarin het moeilijk was om weer terug te komen. Hier merkte ik alweer dat ik enkele goede dagen had, maar gisteren had ik het nog erg moeilijk. Vandaag iets teruggeven aan het team voelt dan ook heel erg goed.”