zaterdag 27 januari 2024 om 16:45

Kritiek op Wout van Aert, de WK-uitsluiting komt er en voorzichtige conclusies eerste wegkoersen

Podcast Iets later dan gepland, maar er staat weer een nieuwe WielerFlits Podcast voor je klaar. Met daarin weer veel veldrijden uit Benidorm, Hoogerheide én Abu Dhabi, kritiek aan het adres van Wout van Aert en ook de eerste wegkoersen van 2024 komen aan bod. Luister snel!

Onze verslaggevers Maxim, Youri en Zeger schieten uit de startblokken met een column van Het Nieuwsblad, waar hun collega Wim Vos een opinie schreef over de crosswinter van Wout van Aert. Vanuit de media is nu alle druk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gericht en dat heeft de Belgische kopman van Visma-Lease a Bike toch meer gedaan dan je zou denken.

Maxim was de afgelopen week in Abu Dhabi en sprak daar onder meer met de UCI-top over het veldrijden, al was dat een beetje tegen de regels in. Onze hoofdredacteur ontfutselde onder andere dat de UCI een regel in het leven gaat roepen die crossers uitsluiten van een WK-deelname als ze moedwillig een Weredbeker-manche laten schieten. De meningen daarover lopen uiteen.

Tot slot passeren ook de eerste wegkoersen de revue. Er waren opvallende zeges voor Paul Magnier (Soudal-Quick Step) en Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), terwijl ook Dylan Groenewegen zijn eerste zege van het seizoen al binnenhaalde. Ook passeert een WielerFlits-onderzoek de revue. Kortom, alle redenen om je favoriete podcast-app aan te slingeren!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

