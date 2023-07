‘Kritiek op Jonas Vingegaard is eenzijdig’

Video

Het Baskenland heeft zijn sporen nagelaten in de eerste twee etappes van de Tour de France 2023. Na afloop van de rit op zondag was er de nodige kritiek aan het adres van Jumbo-Visma. Kopman Jonas Vingegaard moest het ontgelden, vooral vanuit Vlaamse hoek. De titelverdediger zou niet genoeg doen voor Wout van Aert. Dat, een speciale reportage én een uitgebreide vooruitblik op een mogelijke eerste sprint bekijk en hoor je in de nieuwe WielerFlits Update! Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het scheelde bitterweinig of Van Aert had in San Sebastián zijn eerste ritzege gepakt. Na afloop ging het vooral over de tactiek van Jumbo-Visma. Had Vingegaard niet één kopbeurt kunnen doen? “Daar wil ik graag een lans breken voor Jumbo-Visma”, stelt Youri. “Het ging na afloop veel over het tactisch falen van de ploeg, maar zo simpel was de opdracht helemaal niet. Je rijdt met een elitegroep naar de finish waarbij iedereen weet dat-ie geklopt is in een spurt met Van Aert. Logisch dat Pello Bilbao, Mattias Skjelmose, Tom Pidcock en Victor Lafay het probeerden.”

Dat Wilco Kelderman en Tiesj Benoot niet álles kunnen pareren, is evident stellen onze mannen. “Daarnaast kreeg Vingegaard de opdracht vanuit de ploegwagen om niet mee te werken. Dat teken kwam van Grischa Niermann”, legt Youri uit. Maxim haakt daar op aan. “Wat ook logisch is, want Jumbo-Visma is hier maar met één hoofddoel: de gele trui naar Parijs brengen. Het is wat dat betreft dus ook te begrijpen dat Vingegaard niet meewerkt. Bij andere ploegen zie je dat de kopman ook niet doen. De kritiek komt vanuit het perspectief-Van Aert en is daarom eenzijdig.”

Vingegaard zelf stelt voor onze camera dat hij de kritiek niet eerlijk vindt. Ondanks dat er teleurstelling heerst bij de Nederlandse ploeg vanwege het niet winnen van een etappe, is er ook tevredenheid met hoe het ervoor staat. Bovendien duurt de Tour de France langer dan de eerste twee dagen, dus Van Aert krijgt nog meer dan genoeg kansen. Met zijn sterke klimmersbenen is het aantal kansen wellicht zelfs verhoogt. “Misschien zelfs in de derde etappe al. Zeker nu Van Aert nog niet won, kan de verleiding groot zijn om in de lastige derde rit toch mee te sprinten.”

Heeft Youri een speciale reportage gemaakt over finishplaats Bayonne, waar in 1911 de knechtenrol werd geboren. Hoe zit dat en wat voor leuke anekdotes hebben Jasper Stuyven en Mathieu van der Poel? Daarnaast blikken we uitgebreid vooruit op de mogelijke eerste massasprint in datzelfde Bayonne. Daarover laten onze mannen hun licht schijnen. Dat doen ze niet alleen, want ook Jasper Philipsen, Sam Welsford, Dylan Groenewegen én Mike Teunissen in dienst van Biniam Girmay geven hun visie op de derde etappe. Maar wie wint er nu precies?

