Krists Neilands teleurgesteld: “Ik weet niet of ik ooit nog zo’n kans ga krijgen”

Krists Neilands kwam dinsdag heel dicht bij een etappezege in de Tour de France. Na een lange solo werd de Let op drie kilometer van de finish teruggegrepen door de achtervolgers. Na afloop was Neilands erg teleurgesteld: “Zo dicht ben ik nog nooit gekomen en ik weet niet of ik ooit nog zo’n kans ga krijgen.”

“Ik heb geen spijt, want we hebben geweldig gereden met de ploeg. Alles is goed gegaan vandaag. Mijn plan werkte en ik hoorde op de radio dat er renners moesten lossen in de achtervolgende groep”, gaat hij verder.

“Ik wist een gat te slaan, maar helaas was het niet genoeg”, eindigt de Let, die uiteindelijk als vierde zou eindigen in Issoire. Schrale toost voor Neilands: na afloop mocht hij als strijdlustigste renner het podium op.