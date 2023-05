Kristoff ‘opgelucht’ na zege voor eigen volk: “We hadden nog weinig geluk”

In de eerste etappes van de Tour of Norway wilde het nog niet echt vlotten met Alexander Kristoff, maar de Noor boekte in de slotrit naar Stavanger alsnog een overwinning. De kopman van Uno-X was aan de finish net iets sneller dan Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus.

Kristoff was na afloop in het flashinterview blij, maar vooral opgelucht. “Het is een grote opluchting voor mezelf, maar ook voor de ploeg. We hadden de voorbije dagen weinig geluk, waardoor we nog geen zege konden boeken. Ik heb ook een paar lastige dagen achter de rug.”

Voor Kristoff en Uno-X is het niet zomaar een overwinning. “Het is de eerste keer dat Uno-X succesvol is in de Ronde van Noorwegen. Die barrière is nu doorbroken.” Voor Kristoff is het zeker niet zijn eerste zege voor eigen volk. Het is al de achttiende keer dat Kristoff in eigen land een profkoers wint.

Vieren met zijn zoons

Dit keer trok de ervaren renner aan het langste eind na een spannende sprint. “We zaten eigenlijk iets te ver in de sprintvoorbereiding. Ik zei tegen Rasmus Tiller dat hij aan kon gaan, maar hij kreeg net te weinig ruimte. Daardoor moest hij honderd meter wachten en werd het een close call. Gelukkig lukte het alsnog en kan ik met mijn zoons het podium op!”