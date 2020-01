Kristoff: “Misschien heb ik mijn laatste Tour al gereden” maandag 6 januari 2020 om 18:50

Alexander Kristoff houdt er rekening mee dat hij niet meer aan de start zal staan van de Tour de France. De 32-jarige Noor is bij UAE Emirates weggezakt in de rangorde en richt zich in 2020 op de klassiekers en de Giro d’Italia.

“Het is niet honderd procent ideaal”, zegt Kristoff tegen Cyclingnews over de grote concurrentie binnen UAE Emirates. Zo is Fernando Gaviria dit jaar de aangewezen sprinter voor de Tour de France en zijn Tadej Pogacar en Fabio Aru de klassementskopmannen. “Het zal leuk zijn om tijd te hebben voor mijn kinderen in de zomer.”

“In de toekomst hoop ik nog wel de Tour de France te rijden, maar je weet maar nooit. Misschien heb ik mijn laatste Tour al gereden”, aldus de Noor. “Ik word ook een dagje ouder, maar ik hoop nog wel een kans te krijgen om terug te keren.”

Druk voorjaar

“Ik wil ook voor mijn eigen kansen blijven gaan”, zei Kristoff al toen zijn programma bekend werd. Hij kiest namelijk voor de Giro d’Italia. “En ik zal in de komende Giro meer mogelijkheden krijgen. Ik doe al jaren de Tour, het is niet erg om eens wat andere wedstrijden te rijden.”

Zijn opbouw van het seizoen is druk, met ook de voorjaarsklassiekers voor deelname aan de Giro d’Italia. Kristoff rijdt de Ronde van Valencia, de Clásica de Almeria en de Volta ao Algarve. Na de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne rijdt de sprinter ook Parijs-Nice.

Daarna is het nog niet klaar. “Het is moeilijk om je vorm in balans te houden voor de Giro als je ook in vorm wil zijn van Milaan-San Remo tot Parijs-Roubaix, dat is minder dan een maand”, legt Kristoff uit. “Er is dus weinig tijd om in topvorm te starten in de Giro. Ik ga geen compromissen sluiten. Ik zet alles op de klassiekers. Als ik het daar goed doe, is mijn seizoen al goed. Dan zien we wel hoe het zal gaan in de Giro.”