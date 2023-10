woensdag 11 oktober 2023 om 15:39

Alpecin-Deceuninck 2024: één nieuwe naam, één promovendus, acht verlengingen

Alpecin-Deceuninck heeft in één klap de voltallige selectie voor 2024 bekendgemaakt. Naast de komst van Lars Boven en Stan Van Tricht, de contractverlenging van Oscar Riesebeek en het promoveren van Timo Kielich, Axel Laurance en Henri Ühlig vanuit de opleidingsploeg, komt er met Juri Hollmann (Movistar) nog één nieuwe naam bij. Luca Vergallito maakt ook de sprong van het Development Team naar het WorldTeam. Verder heeft de Belgische ploeg met acht renners verlengd.

Die acht namen zijn Tobias Bayer, Nicola Conci, Silvan Dillier, Michael Gogl, Jimmy Janssens, Senne Leysen, Jason Osborne en Fabio Vandenbossche. Een aantal van die ervaren krachten zien de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft als cultuurdragers binnen hun team. “Met dertig renners zit onze ploeg voor volgend jaar – ons tweede seizoen als WorldTeam – helemaal vol”, is er in een persbericht te lezen. “Geen schokkende veranderingen in onze kern. Ook niet onlogisch na een zeer succesvol seizoen en vooral ook omdat al onze kopmannen nog een doorlopend contract hebben. Uiteraard houden we in hen het volste vertrouwen in de toekomst.”

Eerder waren al Kielich, beloftenwereldkampioen Laurance en Uhlig aangekondigd als promovendi uit de eigen opleidingsploeg. Daar komt Vergallito bij. De Italiaan (26) won vorig jaar de Zwift Academy en verdiende daarmee een contract bij de opleidingsploeg. Hij maakte daar dermate veel indruk, dat hij binnen een jaar promotie maakt. Boven en Van Tricht gelden beiden als klassiekertalent, terwijl er met de Duitser Hollmann een ervaren allrounder is binnengehaald. “Jongens die waarde kunnen toevoegen aan de verdere ontwikkeling van de ploeg. We zijn er zeker van dat dit een uitgebalanceerde selectie is. We gaan proberen in 2024 net zo goed te doen als het huidige seizoen. Een moeilijk, maar tevens uitdagend doel. We hebben daarin vertrouwen.”

Naast de verleningen, gaat de ploeg rondom kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen niet door met zeven anderen. Dries De Bondt trekt naar AG2R Citroën, Alexander Krieger vervoegt Tudor Pro Cycling, Stefano Oldani versterkt Cofidis en Lionel Taminiaux stapt over naar Lotto Dstny. Renners die vooralsnog geen nieuwe ploeg hebben gevonden en de Belgische ploeg moeten verlaten, zijn Jakub Mareczko, Kristian Sbaragli en Robert Stannard. Die laatste werd onlangs door de UCI voorlopig geschorst vanwege een mogelijke dopingovertreding. Dat is wel van 2017 en 2018 geleden. Alpecin-Deceuninck is bij die zaak verder niet betrokken.

Alpecin-Deceuninck 2024

