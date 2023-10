dinsdag 10 oktober 2023 om 17:34

Kristen Faulkner verlaat Jayco AlUla voor nieuw avontuur

Kristen Faulkner zal in 2024 uitkomen voor EF Education-Cannondale. De 30-jarige renster reed de voorbije twee seizoenen voor Jayco AlUla, maar kiest nu dus voor een nieuw Amerikaans avontuur.

Faulkner zette pas in 2020 – op 27 jarige leeftijd – haar eerste stappen als wielrenster. De Amerikaanse studeerde aan de prestigieuze Harvard-universiteit en had een financiële topbaan in New York, maar besloot het roer om te gooien en een profcarrière op de fiets na te jagen. Faulkner werd drie jaar geleden opgepikt door Team TIBCO-SVB en ze maakte vervolgens een stormachtige ontwikkeling door.

De laatbloeier was vorig jaar een van de revelaties in het vrouwenwielrennen. Faulkner boekte in 2022 twee ritzeges in de Giro d’Italia Donne, was ook de beste in de individuele tijdrit van de Ronde van Zwitserland en reed verder naar de nodige ereplaatsen. Zo werd ze derde in Itzulia Women en zesde op het WK tijdrijden in Wollongong.

Dit jaar vielen de resultaten van Faulkner wat tegen, al kende ze ook de nodige pech. Ze brak ze in mei na een aanrijding op training haar knie, waardoor ze een tijdje uit de roulatie was. Ze noteerde haar beste uitslag in Strade Bianche (derde), maar werd na afloop toch gediskwalificeerd. Ze droeg tijdens de koers namelijk een glucosemeter en dit is volgens de UCI-reglementen niet toegestaan.

Faulkner hoopt bij haar nieuwe ploeg weer haar oude niveau te halen, en heeft duidelijke ambities. “Ik zou graag de Olympische tijdrit in Parijs betwisten, maar ik wil me ook verder ontwikkelen als klassementsrenster. Ik zie mezelf als iemand die verschillende rollen kan vervullen. Ik heb niet een echte specialiteit. Ik ben geen pure klimmer of sprintster, maar dat geeft me wel de vrijheid om verschillende dingen uit te proberen.”