Kristen Faulkner slaat dubbelslag in tijdrit Ronde van Zwitserland voor vrouwen

De individuele tijdrit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen, met start en finish in Vaduz, is gewonnen door Kristen Faulkner. De renster van BikeExchange-Jayco bleef – over een afstand van 25,6 kilometer – ploeggenotes Georgia Williams en Georgia Baker voor in de daguitslag. Lucinda Brand werd vierde, maar dit bleek net niet genoeg om de leiderstrui te behouden.

Op dag twee van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen kregen de rensters een individuele tijdrit voor de wielen geschoven, overigens op hetzelfde parcours als dat van de mannen. In en rond Vaduz besloot de organisatie een tijdrit van 25,6 kilometer uit te tekenen over overwegend vlakke wegen. In de regel was het een tijdrit voor de pure specialisten, maar vanwege de vele knikjes in het parcours was het toch een uitdagende beproeving tegen de klok. Lucinda Brand (de ritwinnares van zaterdag) mocht als laatste van start, in de hoop haar leiderstrui te verdedigen.

Zabelinskaya, Brennauer en Roy met goede eindtijden

Erkende hardrijdsters als Brodie Chapman en Olga Zabelinskaya wisten een goede tussentijd te realiseren, maar Lisa Brennauer leek de lat nog wat hoger te leggen. De 34-jarige renster van Ceratizit-WNT, de regerende Duitse kampioen tegen de klok en in 2014 wereldkampioene in deze discipline, was aan het meetpunt na ongeveer twaalf kilometer goed voor een (voorlopige) toptijd van 16m39s. De ervaren Brennauer wist haar inspanning door te trekken richting de finish, goed voor een eindtijd van 33m32s, maar bleek in de eindafrekening wel twee seconden langzamer dan Zabelinskaya.

Zabelinskaya kon echter ook niet lang van haar plek in de hot seat genieten, want Sarah Roy wist niet veel later de lat nog wat hoger te leggen. De renster van BikeExchange-Jayco was na 25,6 kilometer goed voor een tijd van 33m22s en bleek zo nog eens tien seconden sneller dan de tijd van Zabelinskaya. Roy kreeg echter niet eens de kans om plaats te nemen in de hot seat, aangezien Jolanda Neff acht seconden onder de tijd van Roy wist te duiken. De Zwitserse, die we vooral kennen uit het mountainbiken en veldrijden, zette de klok stil na 33m14s en ging zo aan kop in het dagklassement.

Sterke Faulkner legt de lat bijzonder hoog

Maar ook de tijd van Neff bleek niet snel genoeg voor de dagzege. Die eer was weggelegd voor Kristen Faulkner. De Amerikaanse allroundster van BikeExchange-Jayco was aan het tussenpunt al razendsnel en wist dit zonder problemen door te trekken richting de meet. Met een eindtijd van 31m46s verpulverde ze toch wel de concurrentie. Haar ploeggenote Georgia Williams (32m00s) kwam nog wel enigszins in de buurt, maar een erkende tijdrijdster als Lisa Klein moest aan de finish al meer dan een minuut toegeven. Ook de laatste vrouwen die van het startpodium rolden, kwamen niet aan de tijd van Faulkner.

Vervolgens was het nog wachten op de binnenkomst van Lucinda Brand. De renster van Trek-Segafredo begon als laatste aan de tijdrit en deed er alles aan om de leiderstrui te verdedigen. De Nederlandse wist het verschil aan het tussenpunt nog goed binnen de perken te houden, maar gaf toch ook behoorlijk veel terrein prijs in het tweede gedeelte. Brand zette in de laatste meters nog maar eens aan, maar het bleek net niet genoeg om haar leidende positie in het klassement vast te houden. Aan de finish bleek het verschil 1m06s in het voordeel van Faulkner, die zo goed was voor een dubbelslag.

In het algemeen gaat Faulkner nu dus aan de leiding. De verschillen met Brand (+4 seconden) en Williams (+14 seconden) zijn echter nog klein en dus speelbaar. De Zwitserse rittenkoers duurt nog tot en met dinsdag. Maandag trekken de renners over meerdere beklimmingen naar Chur, dinsdag moet maar liefst 2000 meter hoogteverschil worden overwonnen en zal het klassement in een definitieve plooi vallen.