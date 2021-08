Kristen Faulkner blijft sprintende groep voor in openingsrit Ladies Tour of Norway

Kristen Faulkner is de verassende winnares van de openingsetappe van de Ladies Tour of Norway. De 28-jarige Amerikaanse van Team TIBCO-SVB maakte deel uit van een vroege vlucht, leek in de finale te worden ingerekend door het peloton, maar wist tot ieders verrassing net uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers.

Het zijn drukke wielerweken in Noorwegen. De Arctic Race of Norway is net achter de rug en de Tour of Norway komt eraan, maar deze week staat de Ladies Tour of Norway op het programma. De eerste etappe was 141,5 kilometer lang, ging van Halden naar Sarpsborg en onderweg kreeg het peloton meerdere gecategoriseerde klimmetjes voor de wielen geschoven. Het lokale parcours in finishplaats Sarpsborg, dat drie keer verreden moest worden in de finale, was 6,5 kilometer lang en kende twee hellingen.

Buysman en Van Gogh in de aanval

Een vroege vlucht van vijf rensters kreeg al snel de vrijheid van het peloton. Met Nina Buysman (Parkhotel Valkenburg) en Natalie van Gogh (Bingoal Casino-Chevalmeire) kleurde de kopgroep behoorlijk Nederlands en zij kregen onderweg het gezelschap van Anna Christian (Drops-Le Col), Tiril Jørgensen (Noorse nationale ploeg) en Kristen Faulkner namens Team TIBCO-SVB. Op weg naar Sarpsborg werden de meeste vroege vluchters echter keurig op tijd ingerekend door de ploegen met winstambities.

Buysman, Van Gogh, Christian en Jørgensen werden bedankt voor bewezen diensten, maar Faulkner bleef stug doorrijden en weigerde zich zomaar naar de slachtbank te leiden. Toch leek de Amerikaanse een vogel voor de kat, al had ze met nog vijf kilometer te gaan nog wel een halve minuut voorsprong op het peloton. In de laatste kilometers besloten de sprintersteams echter de koers in handen te nemen en zo leek er toch een einde te komen aan het avontuur van Faulkner.

Vroege vluchter Faulkner wint na spannende finale

Met nog enkele kilometers te gaan werd het peloton echter opgeschrikt door een zware valpartij van enkele rensters bij een verkeersheuvel, waardoor er even sprake was van desorganisatie. Het bleek een zegen voor Faulkner, die inmiddels stikkapot zat maar zo wel met een beperkte voorsprong aan de laatste rechte lijn mocht beginnen. De renster van Team TIBCO-SVB snakte naar de finish, bleek niet meer in staat om recht op de pedalen te staan, maar had nét genoeg over om een aanstormend pelotonnetje achter zich te houden.

Susanne Andersen kwam voor eigen volk net te laat en moest genoegen nemen met de ondankbare tweede plaats, de Britse Alice Barnes werd derde. Met Femke Markus (vijfde), Lucinda Brand (zesde) en kersvers Olympisch tijdritkampioene Annemiek van Vleuten (zevende) finishten er drie Nederlandse dames in de top-10. Morgen krijgen de renners een heuvelachtige etappe voorgeschoteld richting Mysen, al is een groepsspurt niet uitgesloten.