Giro 2023: Krijgen we actie op de Monte Bondone? Roglic en Thomas delen verwachtingen

De klassementsrenners hebben zich in de eerste twee weken van de Giro d’Italia bijzonder koest gehouden. Komt daar verandering in op de Monte Bondone, de slotklim van de zestiende etappe? “Het gaat zeker geen massasprint worden op de top”, zei Primoz Roglic voor de start lachend tegen Cycling Pro Net.

Of hij zelf voor de aanval kiest, weet Roglic nog niet. “Als ik kon, zou ik vanaf de start ten aanval trekken. Maar je moet natuurlijk wel de benen hebben. Ik moet kijken hoe de benen zijn gedurende deze lange en zware dag.”

De zwaarte van de slotweek wordt als een van de redenen genoemd van het voorzichtige koersgedrag van de favorieten. “Dat zal er deels mee te maken hebben. Iedereen weet dat deze laatste week – nu we dichter bij het einde komen – superbeslissend zal zijn. Je moet overleven om hier te komen”, aldus de nummer drie van het klassement.

Zou de wedstrijd anders zijn geweest als Remco Evenepoel niet was uitgevallen? “Tsja, ‘als’… Het is altijd moeilijk te zeggen. Zou het anders zijn geweest? Ja. Maar het was ook anders geweest als elke dag de zon had geschenen. Het zou anders zijn als… Het zou anders zijn als, als, als…”

Geraint Thomas: “Er zullen zeker wat verschillen zijn op de top”

Geraint Thomas verwacht op de Monte Bondone in ieder geval strijd tussen de klassementsrenners. “Het was opwarmen voor deze laatste week en er staat een lastige bergrit op het programma”, zegt de nummer twee van het algemeen klassement. “De finish is ook zwaar. Er zullen zeker wat verschillen zijn op de top.”

Is Thomas verrast dat de favorieten elkaar nog zo weinig bekampt hebben? “Niet als je naar de ritten kijkt en de omstandigheden die we hadden. Of ik de afgelopen dagen energie heb kunnen sparen? Dat niet echt, met de omstandigheden en de beklimmingen die we al gehad hebben. Maar de koers zal deze week zeker exploderen.”

Op dit moment heeft Thomas een voorsprong van twee seconden op Roglic. “Dat is niks, dus ik zou natuurlijk graag wat meer hebben voor de laatste tijdrit. Maar we zullen zien hoe de volgende ritten gaan”, aldus de 36-jarige Brit, die denkt dat de Giro er anders uit had gezien als Evenepoel nog in koers was. “Remco had de leiding. Andere renners zouden dan tijd op hem willen pakken. Maar hij is er niet, dus dit is hoe de koers nu is.”

